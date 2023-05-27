哈通社/阿斯塔纳/5月27日--国际油价26日上涨。

截至当天收盘，纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.84美元，收于每桶72.67美元，涨幅为1.17%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.69美元，收于每桶76.95美元，涨幅为0.90%。