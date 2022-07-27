石油需求前景引担忧 国际油价26日下跌

哈通社/努尔苏丹/7月27日 -- 由于市场担忧经济增长放缓和石油需求前景，26日国际油价下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.72美元，收于每桶94.98美元，跌幅为1.78%。9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.75美元，收于每桶104.40美元，跌幅为0.71%。

施耐德电气大宗商品全球分析师罗比·弗雷泽(Robbie Fraser) 表示，石油市场继续显示出显著的下行风险和对经济衰退的担忧，这一情绪也清楚地反映在国际货币基金组织对全球经济的最新预测上。

国际货币基金组织26日将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%，分别比今年4月份的预测下调了0.4和0.7个百分点。

美国市场研究刊物《7点市场报告》（Sevens Report）联席编辑泰勒·里奇（Tyler Richey）说，美国最新的消费者信心指数显著弱于预期，显现出经济数据走弱的趋势，增加了对经济增长和未来需求的担忧。

里奇说，供应侧方面，美国将在今年9月和10月继续释放约2000万桶战略原油储备的消息对油价而言也是利空。此外，在美联储27日公布货币政策决定之前出现的避险情绪也不利于油价。

日产证券研究部总经理菊川裕之(Hiroyuki Kikukawa)说，俄罗斯减少天然气供应触发的天然气价格上涨可能导致更多天然气消费转向原油，并支撑油价。菊川裕之认为，美国加息之下对经济放缓和需求走弱的担忧与俄乌冲突持续带来的供应风险之间的拉锯战很可能会持续一段时间。

标普全球25日晚些时候公布的调查数据显示，上周美国商业原油库存环比增加80万桶，汽油和蒸馏油库存分别环比下降110万桶和20万桶。上周美国炼厂开工率预计为94%，环比提高0.3个百分点。