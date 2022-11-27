2600名新兵完成集训 正式宣誓入役

2022 年 11月 27 日 星期日 , 12:18

哈通社/阿斯塔纳/11月27日 – 据国防部消息，总计2600名完成了新兵短期培训，即将被分配至南部、东部和阿斯塔纳军区，以及海军和首都伞兵突击部队的新兵，27日早晨进行了入役宣誓仪式，正式开启为期一年的义务兵役期。

其中，1600名将被分配至南部军区的新兵，是在位于塔拉兹市的胜利广场进行的宣誓仪式。

南部军区司令员、梅热克·库舍克巴耶夫在仪式上，向所有新兵表示了祝贺。

- 即将进入包尔詹·莫穆舍吾勒命名的机械化编队的战士们，在竖立着勇士纪念碑的胜利公园向祖国宣誓效忠，意味着爱国主义的军事传统仍在延续。 希望你们不辱使命，报效祖国。- 他说。

而在同一时间，位于阿克套的海军基地也举行了宣誓入役仪式。来自东哈州和巴甫洛达尔州的新兵们，经过一个月的短期培训，已经开始逐步熟悉了海员们的生活方式。

海军新战士阿亚兹·玛斯克巴耶夫说：

- 我来自巴甫洛达尔州。军旅生活和之前的日子当然完全不同，有着明确的规范和日程。我很开心能够被分配到海军服役，海军是一个要求严格但同时充满新知识的兵种，而且我的指挥官们还告诉了我们很多海军独有的传统。

许多新兵的家人亲友受邀出席了宣誓仪式。不少家长表示，虽然才一个月未见，但孩子们经历了培训后，已经能够看出身上出现了明显的成长，从稚气未脱的模样，开始像一个能够保卫国家的男子汉了。

- 今天是我儿子的重要日子。宣誓仪式很成功。完成兵役，为国家尽忠，是一个公民的义务，军旅生涯也是锻炼出一个男子汉的最好的学校。- 从巴甫洛达尔被分配至首都伞兵突击部队的新兵阿布扎勒·萨玛特的母亲古丽扎纳特·哈密托娃说。

军官们还为受邀前来的新兵家属们组织了观摩之旅，向家属们介绍了军人们生活、训练和学习的营地设施，并回答了人们最关心的一些问题。

完成了新兵集训的战士们，今后将开始学习各种军事专业技能。所有的战士都将领取到各自专属的武器和装备。