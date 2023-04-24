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迪玛希将参演国立艺术大学25周年庆祝晚会

2023 年 4月 24 日 星期一 , 09:47
迪玛希将参演国立艺术大学25周年庆祝晚会

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 迪玛希将参演哈萨克国立艺术大学25周年校庆晚会。

据dimash.news Instagram频道消息，著名歌手迪玛希·库达依别尔艮将于4月26日出席哈萨克国立艺术大学25周年校庆晚会，并表演节目。晚会将于当日18：00时在首都阿斯纳塔歌剧院举行。


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