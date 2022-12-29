哈萨克斯坦25个最紧缺岗位名单公布

2022 年 12月 29 日 星期四 , 11:55

哈通社/阿斯塔纳/12月29日--根据人力资源发展中心编制的2023-2030年中期人员需求预测，我国25个最紧缺的岗位包括中学教师、会计、保安、收银员、店员及其助理等。

我国最紧缺的25个岗位依次为：

1. 会计 （人力需求9.2万）；

2. 保安、收银员及相关岗位 （人力需求7.78万）；

3. 店员及其助理（人力需求7.02万）；

4. 中学文科教师（人力需求4.52万）；

5. 机动车驾驶员和移动设备操作员（人力需求4.51）；

6. 中等学历护理人员（人力需求4万）；

7. 中学理科教师（人力需求3.79万）；

8. 学前教育老师（3.61万）；

9. 酒店及类似场所保洁人员和服务人员（人力需求3.46万）；

10. 小学教师（人力需求3.23万）；

11. 办公室保洁人员（人力需求2.53万）；

12. 理发师（人力需求2.46万）；

13. 中学教师（人力需求2.32万）；

14. 文职人员（人力需求2.21万）

15. 街头和市场商贩（人力需求2.17万）；

16. 办公大楼警卫人员（人力需求2.06万）；

17. 厨师（人力需求2.05万）；

18. 非技术工人（人力需求2.02万）；

19. 混合农业农场主及从业者（人力需求1.98万）；

21. 传统菜农及务工人员（人力需求1.96万）；

21. 卡车司机（人力需求1.78万）；

22. 农业生产非技术性务工者（人力需求1.66万）；

23. 庭院清洁人员和开放场地清洁工（人力需求1.65万）；

24. 房地产以及其他财产代理人（人力需求1.62万）；

25. 编制内律师（人力需求1.52万）。

据悉，如果从综合数据角度看，需求量最大职业类别依次为：教育领域人员--占总需求的12.5%，机动车驾驶员和移动设备操作员--8.2%，商业和管理人员--6.8%，保安和物业服务人员--5.3%，保洁人员和服务人员--5.1%。

【编译：阿遥】