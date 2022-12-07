德国逮捕阴谋推翻国家的25名极右翼嫌疑人

2022 年 12月 7 日 星期三 , 21:59

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 —— 据BBC报道，德国当局在全境范围突击搜查，共有25人因涉嫌阴谋推翻政府被逮捕。

德国媒体报道称，由极右翼和退伍军人组成的团伙计划冲击国会大厦，夺取政权。

一位现年71岁、被称为海因里希十三世亲王的贵族，据称是该颠覆政府计划的核心人物。据联邦检察官称，在德国11个州被捕的人中，他是被指控的两名头目之一。

据说策划者包括极端帝国公民运动（Reichsbürger）的成员，该组织因发动暴力袭击和宣扬种族主义阴谋论而长期受到德国警方的关注。他们还拒绝承认现代德国。

估计有50名男女被指控是该涉嫌颠覆政府组织的成员，据说他们策划推翻共和国，并取而代之的是一个仿照1871年德国，名为“第二帝国”的新国家。

德国联邦检察官办公室的一位女发言人表示：“我们还没有这个组织的名字”。

德国当局共派遣了3000名警察参加了在全国大部分地区的130次突击搜查，有两人在奥地利和意大利被捕。被拘留的人将在晚些时候接受审讯。

德国司法部长马可·布克曼（Marco Buschmann）在推特上说，正在进行一次重大的反恐行动，怀疑有人“计划对宪法机构进行武装袭击”。

联邦检察官办公室说，该组织自2021年11月以来一直在策划暴力政变，其“中央委员会”成员自那时以来一直在举行定期会议。

检察官说，该组织已经制定了统治德国的计划，包括卫生、司法和外交事务部门。成员们知道他们只能通过包括杀戮在内的“军事手段和针对代表国家人士的暴力”来实现他们的目标。

调查人员被认为是在去年4月破获了一个自称“联合爱国者”（ United Patriots）的团伙的绑架阴谋后才知道该组织的存在。

该组织在今年4月还曾策划袭击电站造成全国停电以“创造内战条件”来结束德国的民主，并曾计划绑架卫生部长卡尔·劳特巴赫。

据称，最新的阴谋还牵涉到一名德国右翼政党“德国另外选择党”（AfD）前下议院议员，如果海因里希亲王成功掌权，他将被安排出任新帝国的司法部长。

海因里希十三世来自一个被称为罗伊斯家族（House of Reuss）的古老贵族家庭，该家族在1918年前一直统治着现代德国东部图林根州的部分地区。该家族所有男性成员的名字都是海因里希加一个数字。

据报道，策划颠覆政府的组织除了组建影子政府外，还计划建立一个军事部门，现役和前军方成员是政变计划的重要组成部分。他们包括来自特种部队的前精英士兵。检察官说，军事部门的目标是要消除地方一级的民主机构。

正在被调查的人当中还有一位是特别突击队的成员，警方搜查了他的家和他在斯图加特西南一个军事基地的房间。