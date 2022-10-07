2022 年 10月 7 日 星期五 , 12:49

萨姆鲁克-卡泽纳国家基金250多家下属企业将被私有化

哈通社/阿斯塔纳/10月07日--萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金编制了一份新的被私有化企业名单。今年8月，国家委员会和哈萨克斯坦政府决定批准该名单。

-去年年底，我们开始了全集团资产清查工作。也就是说，下属公司是否具有资质，他们效率如何？亏损企业是否值得注入资金挽救，或者更适合关闭或出售？在这方面，我们已与政府达成一致，政府确定了相关标准。-萨姆鲁克-卡泽纳国家基金发展和私有化部执行经理叶尔那尔·詹阿德尔。

据他介绍，确定被私有化的公司数量达250多家。

-此前，被私有化名单包括约100家公司，经过盘点清查之后，我们将其增加到了254家。-他说。

据他称，被列入私有化名单的大部份公司属于20家大型国有企业。其中包括，哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas），阿斯塔纳航空公司（Air Astana），国家电网管理公司（KEGOC），萨姆鲁克能源公司（Samruk-Energo），哈萨克天然气国有公司（QazaqGaz）和哈萨克斯坦国家铁路公司（Kazakhstan Temir Zholy）。

他表示，计划在2025年前完成上述公司IPO上市。

【编译：阿遥】