各地农民收到25.7万吨肥料，地方预算拨出313亿坚戈支持肥料购置

哈通社/阿斯塔纳/4月19日--政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林于18日主持召开会议，研究讨论春耕的进展情况。

据悉，全国各地的农民已经收到了25.7万吨肥料，其中包括14.4万吨本土生产的肥料。

会上，农业部副部长阿布勒海尔·塔马别克表示，目前肥料库存为8.8万吨。预计本季度将使用约70.4万吨肥料，其中63％为国产肥料。同时，已从地方预算中为购置肥料划拨了313亿坚戈。在计划框架下，为保护农作物免受有害生物和杂草侵害，已拨出326亿坚戈。

会议还讨论了向各地区供应春耕用燃料的问题。据悉，本季度为耕种划拨的柴油量得到增加，达到41.9万吨，比去年增加了1.9万吨。

在春耕资金支持方面，在“Keng dala”项目框架内，已向至少3200名农民提供了1400亿坚戈的资金支持。目前已收到4169份申请，总金额达1508亿坚戈。同时，将继续推进远期购买计划，并为此已划拨专款200亿坚戈。

值得一提的是，自哈萨克斯坦南部地区春季工作开始以来，农民已经种植了83.29万公顷的植物，主要包括谷物、饲料和油菜作物。今年全国计划种植2340万公顷土地，预计谷物、饲料、蔬菜和瓜类的种植面积将有所增加。

【编译：阿遥】