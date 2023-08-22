日本政府决定24日启动福岛一核处理水排海

哈通社/阿斯塔纳/8月22日--据共同社报道，日本政府22日在首相官邸召开围绕东京电力福岛第一核电站处理水排放入海的相关阁僚会议，决定24日启动排海作业。渔业人士反对排放，担忧造成影响。首相岸田文雄强调了全力应对形象受损以及支援渔业人士维持生计的态度。他表示，«今后就算需要数十年的较长时间，作为政府都将负起责任应对，直到处理水处置完毕。»

政府将处理水排海定位为，推进反应堆报废和福岛重建而不能拖延的课题，有意通过实现排放来加快报废作业。

岸田表示，若天气和海洋条件没有问题，预计24日启动排海。他还表达了已从渔业人士方面获得一定程度理解的看法。他以与渔业人士继续沟通很重要为由，提出«将设置跟进后续的平台，希望相关政府部门设身处地应对»。

岸田介绍称，国际原子能机构（IAEA）公布了综合报告等，«国际社会的正确理解正切实扩大。»此外还商定了加强确认安全性的放射性物质监测，向国内外发布信息的方针。经济产业相西村康稔、复兴相渡边博道、外相林芳正等人出席了会议。

岸田20日视察了福岛一核，要求东电高层秉持责任和决心采取万全措施。21日他还与全国渔业协会联合会（全渔联）会长坂本雅信会面，称将继续采取形象受损对策和渔业人士支援措施，就排海寻求理解。

福岛一核的污水用多核素去除设备（ALPS）进行净化后成为处理水，但放射性物质氚无法去除，目前处理水被装入厂区内的储罐保管。处理水将用海水稀释，再通过海底隧道从1公里外的近海排放出去。