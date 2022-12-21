全球饥饿指数排名：哈萨克斯坦位于第24位

2022 年 12月 21 日 星期三 , 12:28

哈通社/阿斯塔纳/12月21日--据inbusiness.kz网站报道，最新一期全球饥饿指数发布，哈萨克斯坦在所有121个国家中得分5.9，位居第24位。

指数越低，表明遭受饥饿的风险越小。

白俄罗斯、波黑、智利、中国、克罗地亚、爱沙尼亚、匈牙利、科威特、拉脱维亚、立陶宛、黑山、北马其顿、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、土耳其、乌拉圭等17个国家，得分均小于5，彼此之间相差不大，因此并列排名第1至17位。也门垫底。

在独联体国家中，除白俄罗斯外，乌兹别克斯坦也位于哈萨克斯坦之前，而俄罗斯、亚美尼亚、摩尔多瓦、阿塞拜疆、乌克兰、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦则位于哈萨克斯坦之后。

报道称，今年1-10月，哈萨克斯坦粮食生产固定资产投资达1023亿坚戈，同比增长25%。实际投资额增长21.1%。

按区域划分，东哈州以205亿坚戈的投资规模处于领先低位。阿克莫拉州（185亿坚戈）和阿拉木图州（144亿坚戈）位列第二和第三。

超过一半的粮食生产投资来自企业的自有资金，其规模达632亿坚戈。另外271亿坚戈来自银行贷款，120亿坚戈来自非银行贷款。

【编译：阿遥】