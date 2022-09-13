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    日元汇率触及24年新低

    2022 年 9月 13 日 星期二 , 15:21

    哈通社/东京/9月13日 —— 据共同社报道，东京外汇市场7日早盘买进美元卖出日元势头大幅加剧，日元贬值突破1美元兑144日元关口，创1998年8月以后24年来新低。

    据报道，在美欧主要央行纷纷加息的情况下，按兵不动维持超低利率政策的日本央行更显得特立独行，利空日元汇率。

    日本财务相铃木俊一7日向媒体表达了对“近期日元汇率出现较迅速单边走势”的担忧，指出“必须保持高度关注”。官房长官松野博一在记者会上称“这种动向继续的话就将采取必要应对”，但并未提及具体内容。

    东京汇市中午12点的汇率为1美元兑143.69～143.71日元，日元较上一天贬值2.16。1欧元兑142.02～142.07日元，日元贬值0.84。

    因美国经济数据表现好于市场预期，表明美国经济仍保持坚挺，隔夜纽约汇市日元加速贬值。东京汇市也延续了这一走势。

    美联储（FRB）将在本月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上决定大幅加息的预期也加剧了日元的跌势。

    澳大利亚储备银行（央行）6日决定加息50个基点。欧洲央行（ECB）计划本周召开理事会会议，届时决定大幅加息的可能性也在上升。日本与美欧的利差扩大加剧了卖出日元买进美元或欧元的趋势。

    市场上也有人警惕日本政府和央行出手干预汇市，买进日元卖出美元以阻止日元暴跌。但索尼金融集团的高级分析师石川久美子指出：“各国的货币政策都根据其通胀程度等经济状况，干预汇市的可能性几乎为零。”
    国际 日本 经济
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