2022 年 8月 10 日 星期三 09:30

过去24小时全国新增COVID-19阳性确诊病例1 650例

哈通社/努尔苏丹/8月10日-- 在连续六日的持续下降后，哈萨克斯坦新冠病毒感染者日增数量再度增加。

据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例1 650例。

此前，8月9日记录的前一日新增病例为1 128为，8日1373例，7日为1988例，6日为2 197例，5日为2 579例，4日为2 792例。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 427,

阿拉木图市 - 183,

奇姆肯特市 – 28,

阿克莫拉州 – 81,

阿克托别州 – 78,

阿拉木图州 - 30,

杰特苏州 - 37,

阿特劳州 - 48,

东哈州 - 52,

阿拜州 - 34,

江布尔州 - 31,

西哈州 - 68,

卡拉干达州 - 200,

乌勒套州 - 29,

库斯塔奈州 - 97,

克孜勒奥尔达州 - 45,

曼格斯套州 - 31,

巴甫洛达尔州 - 88,

北哈州 - 49,

突厥斯坦州 - 14.

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 370 983例。

【编译：木合塔尔·木拉提】