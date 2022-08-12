2022 年 8月 12 日 星期五 09:30

过去24小时全国新增COVID-19阳性确诊病例1 643例

哈通社/努尔苏丹/8月12日-- 过去24小时全国新增COVID-19阳性确诊病例。

据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例1 643例。

此前，8月11日记录的前一日新增病例为1 651例，10日为1 650例，9日为1 128例，8日1373例，7日为1988例，6日为2 197例，5日为2 579例，4日为2 792例。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 375,阿拉木图市 - 191,奇姆肯特市 – 13,阿克莫拉州 – 128,阿克托别州 – 57,阿拉兔周 - 13,杰特苏州 - 32,阿特劳州 - 38,东哈州 - 44,阿拜州 - 28,江布尔州 - 33,西哈州 - 105,卡拉干达州 - 196,乌勒套州 - 14, 库斯塔奈州 - 104,克孜勒奥尔达州 - 34,曼格斯套州 - 43,巴甫洛达尔州 - 113,北哈州 - 68,突厥斯坦州 - 14

自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 374 277例。

【编译：木合塔尔·木拉提】