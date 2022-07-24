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    • 过去24小时全国新增新冠确诊病例2649例 治愈病例971例

    2022 年 7月 24 日 星期日 10:54

    哈通社/努尔苏丹/7月24日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2649例。

    过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

    努尔苏丹市 - 808,阿拉木图市- 810,奇姆肯特市– 102,阿克莫拉州 – 73,阿克托别州– 26,阿拉木图州- 81,杰特苏州- 64,阿特劳州 - 56,东哈州 - 3,阿拜州- 34,江布尔州 - 85,西哈州 - 45,卡拉干达州- 212,乌勒套州- 44,库斯塔奈州 - 41,克孜勒奥尔达州- 60,曼格斯套州 - 30,巴甫洛达尔州- 31,北哈州 - 25,突厥斯坦州 - 19.

    自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 331 493例。

    此外，过去24小时，全国有971名COVID-19患者痊愈。

    全国各地区痊愈患者分布情况为：

    努尔苏丹市- 293, 阿拉木图市- 590, 阿拉木图州- 29, 卡拉干达州 - 49, 突厥斯坦州 - 10.

    据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至1 300 003人。

    【编译：阿依波塔】
    #哈萨克斯坦 #医疗卫生 #新型冠状病毒
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