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过去24小时全国新增新冠确诊病例2054例 痊愈病例1083例
2022 年 7月 25 日 星期一 08:50

过去24小时全国新增新冠确诊病例2054例 痊愈病例1083例

哈通社/努尔苏丹/7月25日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2054例。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市- 806,阿拉木图市 - 532,奇姆肯特市– 46,阿克莫拉州 – 68,阿克托别州 – 8,阿拉木图州 - 83,杰特苏州 - 84,阿特劳州- 61,东哈州 - 6,阿拜州- 26,江布尔州- 76,西哈州- 20,卡拉干达州 - 130,库斯塔奈州 -11,克孜勒奥尔达州 - 36,曼格斯套州 - 14,巴甫洛达尔州 - 28,北哈州- 8,突厥斯坦州-11 。

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 333 547例。

此外，过去24小时，全国有1083名COVID-19患者痊愈。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 341, 阿拉木图市- 490, 阿拉木图州- 50, 杰特苏州 - 3, 阿特劳州- 15,东哈州 - 26, 阿拜州 - 11, 江布尔州 – 25, 卡拉干达州 - 59, 克孜勒奥尔达州-63 。

据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会发布的数据，全国痊愈人数已增至1 301 086人。

【编译：阿依波塔】


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