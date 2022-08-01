转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
天气预报:
努尔-苏丹: 1 °С
阿拉木图: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз

    • 过去24小时全国有1887名新冠患者康复

    2022 年 8月 1 日 星期一 08:53

    哈通社/努尔苏丹/8月1日--据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国单日康复痊愈的新冠患者有1 949人。

    截至当前，全国累计痊愈人数已增至 1 312 462 人。

    全国各地区痊愈患者分布情况为：

    努尔苏丹市- 752, 阿拉木图市- 489, 阿拉木图州 - 246, 杰特苏州- 130, 阿拜州- 5, 江布尔州 – 37, 西哈州- 21, 卡拉干达州- 165, 乌勒套州 - 20, 克孜勒奥尔达州 - 32, 曼格斯套州 - 19, 巴甫洛达尔州 - 8, 突厥斯坦州 - 25。

    此外，根据哈萨克斯坦卫生部1日发布的消息，当前全国有26 687名患者在接受有关COVID-19的治疗。

    其中，1 527人住院接受治疗，25 160人接受门诊治疗（居家隔离）。

    住院患者中，44人的病情严重，其中10人危重。

    目前有5名患者正在使用呼吸机协助治疗。

    根据此前的报道，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2 414例。

    自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 352 594例，其中 1 312 462 人患者痊愈。

    【编译：阿依波塔】
    #哈萨克斯坦 #医疗卫生 #新型冠状病毒
    Новости по теме
    焦点
    1 哈原子能工业公司将增加跨里海路线的铀出口
    2 阿克套将举办空中大游行 纪念哈萨克著名飞行员诞辰100周年
    3 土耳其、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦签署塔什干宣言
    4 8月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
    5 阿斯塔纳国际金融中心税收政策已与国际标准接轨