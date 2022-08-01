过去24小时全国有1887名新冠患者康复

哈通社/努尔苏丹/8月1日--据哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国单日康复痊愈的新冠患者有1 949人。

截至当前，全国累计痊愈人数已增至 1 312 462 人。

全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市- 752, 阿拉木图市- 489, 阿拉木图州 - 246, 杰特苏州- 130, 阿拜州- 5, 江布尔州 – 37, 西哈州- 21, 卡拉干达州- 165, 乌勒套州 - 20, 克孜勒奥尔达州 - 32, 曼格斯套州 - 19, 巴甫洛达尔州 - 8, 突厥斯坦州 - 25。

此外，根据哈萨克斯坦卫生部1日发布的消息，当前全国有26 687名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，1 527人住院接受治疗，25 160人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，44人的病情严重，其中10人危重。

目前有5名患者正在使用呼吸机协助治疗。

根据此前的报道，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例2 414例。

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 352 594例，其中 1 312 462 人患者痊愈。

【编译：阿依波塔】



