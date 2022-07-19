2022 年 7月 19 日 星期二 09:35

过去24小时全国新增新冠确诊病例1450例

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1450例，同时有443名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 502, 阿拉木图市 - 589, 奇姆肯特市 – 31, 阿克莫拉州 – 24, 阿克托别州 – 4, 阿拉木图州 - 69, 杰特苏州 - 43, 阿特劳州 - 32, 东哈州 - 6, 阿拜州 - 2, 江布尔州 - 51, 西哈州 - 5, 卡拉干达州 - 40, 乌勒套州 - 13, 库斯塔奈州 - 2, 克孜勒奥尔达州 - 13, 曼格斯套州 - 6, 巴甫洛达尔州 - 11, 北哈州 - 2, 突厥斯坦州 - 5.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 85, 阿拉木图市 - 154, 奇姆肯特市 - 45, 阿拉木图州 - 44, 杰特苏州 - 16, 江布尔州 – 26, 卡拉干达州 - 61, 乌勒套州 - 5, 克孜勒奥尔达州 - 5, 巴甫洛达尔州 - 1, 突厥斯坦州 - 1.

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 319 494例，其中痊愈人数为1 296 197人。

【编译：木合塔尔·木拉提】