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国际油价23日下跌

2023 年 8月 24 日 星期四 , 08:36
国际油价23日下跌

哈通社/阿斯塔纳/8月24日--国际油价23日下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌75美分，收于每桶78.89美元，跌幅为0.94%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌82美分，收于每桶83.21美元，跌幅为0.98%。
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