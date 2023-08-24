哈通社/阿斯塔纳/8月24日--国际油价23日下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌75美分，收于每桶78.89美元，跌幅为0.94%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌82美分，收于每桶83.21美元，跌幅为0.98%。