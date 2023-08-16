年初至今政府为多子女家庭发放补助2390亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/8月16日--据劳动和社会保障部消息，年初以来，全国54.51万个多子女家庭领取了总额为2390亿坚戈的补助。

其中，劳动和社会保障部在7月份共向54.14万个多子女庭发放了总额为338亿坚戈的国家补助。

由哈萨克斯坦政府提供的多子女福利金，主要面向生育有4个或4个以上的未成年子女，以及有23岁以下接受全日制教育的学生的家庭。

福利金的发放与否与该家庭的收入程度无关。

根据家庭中生育的子女数量不同，福利金的发放标准如下：

-四孩家庭—16.03倍按月计算指数，即55 304坚戈；

-五孩家庭—20.04倍按月计算指数，即69 138坚戈；

-六孩家庭—24.05倍按月计算指数，即82 973坚戈；

-七孩家庭—28.06倍按月计算指数，即96 807坚戈；

-八孩和更多孩子家庭— 每个孩子4倍按月计算指数，即13 800坚戈。

据悉，2023年1月起，为多子女家庭发放的补助金额增长8.5%。

按月计算指数：按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为按月计算指数（АЕК）。