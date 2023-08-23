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国际油价22日下跌
2023 年 8月 23 日 星期三 , 08:35
哈通社/阿斯塔纳/8月23日--国际油价22日下跌。
截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌37美分，收于每桶80.35美元，跌幅为0.46%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌43美分，收于每桶84.03美元，跌幅为0.51%。
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