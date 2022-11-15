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哈萨克斯坦现有退休人员226.8万人

2022 年 11月 15 日 星期二 , 12:32
哈萨克斯坦现有退休人员226.8万人
2022 年 11月 15 日 星期二 , 12:32

哈萨克斯坦现有退休人员226.8万人

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 – 2022年哈萨克斯坦退休人员平均养老金领取金额为108 993坚戈。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部官网数据，截止2022年11月1日，哈萨克斯坦全国共有退休人员226.8万人。

年初至今，哈萨克斯坦政府从预算中拨款2.4万亿坚戈，用于支付养老金。

数据显示，今年10月份，共和国预算向养老金支付账户拨款2451亿坚戈。其中，用于支付基本养老金746亿坚戈，联合养老金1705亿坚戈。

劳动和社会保障部表示，从 2018 年 7 月 1 日起，国家基本养老金支付将根据养老金体系的服务年限单独分配给每个领取者。同时，自 1998 年 1 月 1 日起，退休人员在联合体制内工作的时间以及缴纳强制性养老金缴款的期间，都被计入养老金制度的服务年限。

值得一提的是，目前，哈萨克斯坦发放三个类型的养老金，分别是联合养老金、基本养老金和积累养老金。其中，联合养老金是在1998年1月1日之前，积累养老金系统引入之前的养老金类型。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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