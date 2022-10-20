​哈国22/23年度亚麻籽出口潜力预计为47万吨

哈通社/阿斯塔纳/10月20日 -- 哈农业网消息，在2022/23销售年度，哈萨克斯坦亚麻籽的出口潜力预计为47万吨，比上一季增加3%。葵花籽出口量可达28万吨（+25%）。葵花籽油的出口潜力估计为19万吨（+7%），葵花粕的出口潜力为17万吨，比上一季增加7%。

根据2021/22销售年度的数据，哈萨克斯坦向欧盟供应的油料作物总量估计为35.83万吨，占油料作物出口总量的28%，比上一季度对欧盟的出口总量增长39%。

油料作物几乎占哈萨克斯坦到对欧盟出口总量的88%，油粕粉和油饼约占11%，植物油仅占1%。同时，在欧盟市场上，哈萨克斯坦出口的油料作物份额为37%，粕类和饼类份额为28%，油类份额为2%左右。

在2021/22年度，哈萨克斯坦对欧盟国家的油料作物出口结构以亚麻为主，占出货量的86%。大约8%是油籽，4%是大豆。同时，哈萨克斯坦亚麻出口总量的59%销往欧盟市场，而上一季这一数字为56%。

2021/22年度，哈萨克斯坦油料作物在欧盟的最大买家是比利时（占总供应量的52%）和波兰（27%）。与此同时，与上一季相比，比利时的哈萨克斯坦油料作物进口量增加了31%，波兰增加了23%。立陶宛在进口国中排名前三，与2020/21年度相比，采购量增加了46倍以上，占欧盟国家进口总额的7%。