哈通社/阿斯塔纳/8月22日--国际油价21日下跌。

截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌53美分，收于每桶80.72美元，跌幅为0.65%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌34美分，收于每桶84.46美元，跌幅为0.40%。