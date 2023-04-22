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国际油价21日上涨
2023 年 4月 22 日 星期六 , 09:20
哈通社/阿斯塔纳/4月22日--国际油价21日上涨。
截至当天收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格上涨0.50美元，收于每桶77.87美元，涨幅为0.65%；6月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.56美元，收于每桶81.66美元，涨幅为0.69%。
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