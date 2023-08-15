《女性专用车厢》试点两年半 累计已有20万乘客搭乘

哈通社/阿斯塔纳/8月15日 – 上半年哈国共有8万人乘坐女性专用车厢旅行。

据哈萨克斯坦国家铁路公司官方消息，2023年上半年，总计有8万人次的女性乘客选择了搭乘哈萨克斯坦国家铁路公司推出的试点项目——《女性专用车厢》出行。

自这一试点项目于两年前启动至今，累计已有20万人次女性乘客使用了这一服务。

消息称，哈萨克斯坦在2021年启动了«女性专用车厢»试点服务项目，首批在2趟列车中设置了只允许女性乘客乘坐/进入的旅客车厢。由于受到女性乘客的良好反馈，2022年试点项目增加了新的3趟列车，2023年再增加了3趟。

截至目前，哈萨克斯坦国家铁路公司共有8趟列车设置有《女性专用车厢》。

这些列车分别是：

·№77/78 阿拉木图至曼格斯套

·№351/352阿拉木图至乌斯卡曼

·№37/38 曼格斯套至塞梅

·№47/48 阿斯塔纳至阿特劳

·№45/46 巴甫洛达尔至突厥斯坦

·№3/4 阿斯塔纳至阿拉木图

·№33/34 阿拉木图至阿克托别

·№71/72 阿斯塔纳至奇姆肯特

«女性专用车厢»即仅允许女性乘客乘坐和使用的车厢。所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，车站售票窗口和网上售票平台（bilet.railways.kz）出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样。

负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。

女性专用车厢严格禁止男性进入，不过7岁以下的男童可跟随女性监护人乘坐女性专用车厢。

【编译：木合塔尔·木拉提】