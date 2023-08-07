成都大运会：哈萨克斯坦已获得20枚奖牌

哈通社/阿斯塔纳/8月7日 -- 哈萨克斯坦代表团在中国成都举行的第三十一届夏季世界大学生运动会上已经累计收获了20枚奖牌。

其中金牌有2枚，银牌有7枚，铜牌11枚。

凭借这一成绩，哈萨克斯坦代表团目前在大运会金牌榜上位居第20位。而在总奖牌榜上，哈萨克斯坦则位居第13位，仅次于美国和法国代表团（两者并列第11位）。

东道主中国代表团以91金38银33铜累计162枚奖牌，成为了金牌榜和奖牌榜的榜首。

日本以20金28银35铜共83枚奖牌，在金牌榜和总奖牌榜上均位列第2位。

韩国17金15银21铜共53枚奖牌，位居第三。

哈萨克斯坦代表团获得的奖牌分别来自以下项目：

在目前获得的20枚奖牌中，哈萨克斯坦运动员在体操项目中获得了1金2银1铜，分别是：

·男子单杠-金牌 米拉德·卡里米

·男子自由体操-银牌 米拉德·卡里米

·男子鞍马-银牌 纳里曼·库尔班诺夫

·男子跳马-铜牌 米拉德·卡里米

跆拳道项目1金1铜：

·女子46公斤级-金牌 丽塔·巴吉谢娃

·男子团体-铜牌

射箭项目1铜：

·女子反曲弓个人-铜牌 迪亚娜·图尔森别克

艺术体操2银1铜

·个人球-银牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃

·个人带-银牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃

·个人圈-铜牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃

哈萨克斯坦运动员们在射击项目中共获得2银1铜，分别是：

·男子50米步枪三种姿势团体项目-银牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林

·男子25米手枪速射项目-银牌 尼基塔·沙赫托林

·男子10米气步枪团体项目-铜牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林

在击剑项目的男子佩剑团体赛中，哈萨克斯坦代表团获得了1枚铜牌

哈萨克斯坦代表团还在柔道项目中获得了3枚铜牌，分别是：

·柔道男子-66公斤级-铜牌 松哈特·朱巴特罕

·柔道男子-73公斤级-铜牌 阿斯卡尔·纳尔库洛夫

·柔道男子-100公斤级-铜牌 贝卡里斯·萨杜阿卡斯

游泳项目1铜

·男子100米蝶泳-铜牌 阿迪贝克·穆森

武术项目2铜

·男子60公斤级-铜牌 贝克苏尔坦·科斯肯诺夫

·女子60公斤级-铜牌 阿伊格雷姆·托雷哈诺娃

第31届大运会口号是«成都成就梦想»，吉祥物是熊猫«蓉宝»。比赛将于8月8日结束，共设篮球、排球、田径、游泳等18个大项、269个小项，约有来自170个国家和地区的1万余名运动员及官员赴蓉参加。

哈萨克斯坦国家队由来自全国26所大学的93名大学生运动员组成，将参加11个比赛项目，包括射箭、射击、田径、艺术体操、柔道、乒乓球、跆拳道、武术、游泳、击剑等。

【编译：木合塔尔·木拉提】