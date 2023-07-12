哈萨克斯坦与上合组织成员国之间贸易增长近20%

哈通社/阿斯塔纳/7月12日--在“Innoprom-2023”俄罗斯国际工业展览会期间，举行了“全球挑战与上海合作组织成员国产业合作”圆桌会议。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长伊利亚斯·欧斯潘诺夫参加了此次圆桌会议。

-俄罗斯国际工业展览会已经成为来自世界各国的制造商和企业代表交流经验、开展对话和达成重要协议的场所。在这里，各家公司展示其尖端发展成果，提供创新解决方案，并建立合作伙伴关系，为工业部门的发展做出贡献。-欧斯潘诺夫表示。

据他介绍，哈萨克斯坦一直积极发展与上合组织成员国的经贸往来，并取得了显著成果。去年，哈萨克斯坦与上合组织成员国之间的贸易总额增长了19%。

他表示，哈萨克斯坦与上合组织成员国之间工业品贸易的增长是国家间进行互利共赢合作、共同开发地区经济潜力的生动例证。他强调，对哈萨克斯坦来说，上合组织是国际合作的优先方向之一。作为下一任主席国，哈萨克斯坦起草了上合组织2030年经济发展战略，旨在扩大上合组织在最有前景的领域的合作，并为此采取具体步骤。

会议还讨论了提高供应链透明度和可持续性、上合组织可持续技术发展共同标准以及工业数字化转型等相关问题。

【编译：阿遥】