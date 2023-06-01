海拉特·奥玛洛夫出席防扩散安全倡议20周年高级别会议

哈通社/阿斯塔纳/6月1日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长海拉特·奥玛洛夫于5月31日在韩国出席了防扩散安全倡议20周年高级别会议。

这次会议汇集了来自亚洲、欧洲、美洲、非洲和太平洋地区倡议参与国外交和国防部门高级官员，以及国际组织的代表。

奥玛洛夫在全体会议上发言时指出，哈萨克斯坦是防扩散和裁军领域最重要协议的缔约国，并完全支持防扩散倡议。

他强调，哈萨克斯坦正在不断改进国家出口管制系统，以能够有效监测敏感材料和双用途技术的流通。他特别提到哈萨克斯坦于今年2月28日生效的特定商品管制法，其中包含了哈萨克斯坦在国际承诺方面的所有要求，并遵循了防扩散大规模杀伤性武器部件和运载系统的国际最佳实践。

与会者特别关注了哈萨克斯坦总统哈斯穆尔特·托卡耶夫关于建立国际生物安全机构的倡议。

在活动期间，海拉特·奥玛洛夫会见了美国负责军备控制和国际安全事务的副国务卿邦妮·詹金斯，以及来自韩国、波兰、澳大利亚、帕劳和菲律宾的高级官员。

《防扩散安全倡议》是由美国前总统乔治·布什于2003年5月在波兰克拉科夫发起的。其目的是制止大规模杀伤性武器相关材料及其运载工具的非法贩运和跨境流动。

【编译：阿遥】