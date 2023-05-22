哈萨克斯坦与新加坡之间的贸易总额达20亿美元

哈通社/阿斯塔纳/5月22日 —— 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫22 日在哈萨克斯坦-新加坡商业论坛上表示，两国之间的贸易量去年增长了65%。

斯马伊洛夫指出，经贸是双边合作的核心。

-新加坡是哈萨克斯坦在东盟地区最重要的贸易和投资合作伙伴之一。去年，两国之间的贸易量增长65%，总额达20亿美元。与此同时，来自该国的投资近些年增加了6倍。当前，共有230多家新资企业在哈萨克斯坦境内运营。-他说。