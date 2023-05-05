哈-乌政府间合作委员会第20次会议在塔什干召开

哈通社/阿斯塔纳/5月5日--哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦政府间合作委员会第20次会议5日在塔什干召开。

会议由哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫共同主持。

两国相关政府机构和商界代表出席会议。

会议期间，斯马伊洛夫指出，中亚约 80% 的贸易属于哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。 两国深化农业合作的前景广阔，包括扩大农产品和食品领域的相互贸易，进一步发展产业合作。在这方面，建立«中亚»国际产业合作中心具有重大意义。

总理表示，贸易关系的进一步加强需要过境和运输基础设施的现代化。

-我们有意发展中国-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦运输路线。一系列大型铁路项目将增加这条路线的运力， 其中包括达尔巴扎-马克塔拉勒、阿拉木图附近的环城公路和多斯特克口岸的发展等。-他说。

他还强调，在生态和用水领域开展合作非常重要，因为这些问题直接影响到两国人民的日常生活。-希望在兼顾双方利益的前提下，我们可以继续在水资源管理领域开展互利合作。-他说。

乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的关系正在基于战略伙伴关系和联盟的原则发展。

据其介绍，目前约有1200家哈萨克斯坦合资公司在乌兹别克斯坦开展业务。 在5年前，这个数据大约少 6 倍。

-发展产业合作是深化经济合作的主要方向。根据两国元首在塔什干举行的会谈结果，我们共同通过了包括所有任务和实施价值 100 亿美元的具体项目的路线图。-乌总理说道。

会议框架下，与会人员讨论了两国在贸易、工业、运输、能源、农业和水资源管理等领域的广泛合作问题。

斯马伊洛夫总结说，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府开展的工作旨在为发展商业关系创造有利条件。-我相信今天所达成的协议能够得到落实，并将为加强两国之间的多方面关系做出重大贡献。-他说。

之后，双方签署了包括政府间委员会第20次会议纪要、批准委员会达成的协议、加快建立«中亚»国际产业合作中心的路线图等文件。

【编译: 阿依波塔】

