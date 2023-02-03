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    哈国已在全国开设20个妇女创业支持中心

    2023 年 2月 3 日 星期五 , 10:38

    哈通社/阿拉木图/2月3日 – 在数字阿拉木图（Digital Almaty）国际论坛框架下，主题为《以提高妇女的社会经济地位为主旨的数字化》圆桌会议。

    全国妇女事务和家庭人口政策委员会副主席拉扎特·拉玛扎诺娃在会上表示，虽然当前哈萨克斯坦妇女创业积极性正在不断提升和发展当中，但绝大多数主要集中在小型和微型经济体中。

    据其介绍，为了进一步发展女性创业者的企业，为女性在经济活动中提供更多的支持和帮助，在国家委员会的支持下，哈萨克斯坦全国各地区建立了妇女创业支持中心的试点项目。

    截至目前，已在全国开设20个妇女创业支持中心，提供了超过3万多项服务。

    参会的哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部副部长阿赛特·图热索夫表示，目前国家正在将公共服务向主动模式进行转变，并强调称，这将首先为女性创业者带来帮助，尤其是对居家抚养孩童又同时有创业意图的女性们。

    - 这是一种«隐形政府»的原则，将使公民在不与国家机关直接发生联系的情况下，依然能够获得必要的支持与帮助。- 他说。

    副部长表示，正在采取一系列简政措施，使孕妇、产妇以及家庭女性需要办理的各项公共服务程序简化到1小时内完成，且无需与任何政府工作人员面对面办理。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    作者:

    木合塔尔·木拉提

    哈萨克斯坦 阿拉木图
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