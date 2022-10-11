国家计划框架下实现新增就业岗位20万

哈通社/阿斯塔纳/10月11日 -- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃11日在政府例行工作会议上，对国内就业保障政策的实施情况进行了介绍。

根据部长的说法，2016~2020年，全国劳动力人口平均每年增加3.64万人。而在2021年，这一数据翻了一番，达到了7.6万人。

塔玛拉·杜伊谢诺娃指出，这种增长主要与 2000 年代以后出生的年轻人涌入劳动力有关，需要采取综合措施来防止青年失业。

目前国内正在实施的就业保障计划包括：

·在10个国家计划框架下创造的就业机会

通过中央和地方执行机关之间的相互协作，目前国家计划框架下的创造就业指标已完成 75.6%，即创造了 20.33 万个就业岗位，其中包括国家补贴的就业岗位。

劳动部长表示，创业发展国家计划、《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家计划和农工综合体发展国际计划的实施，对创造就业机会带来了巨大的帮助。这三大国家计划为相关就业保障工作的推动，提供了92%的就业岗位。

·通过国家补贴方式，建立工作岗位促进青年就业

这一方向上，完成了既定的任务指标。补贴岗位中共安置就业人数15.2万人，其中41%为青年。

通过这一方案，可以为青年掌握就业技能提供培训，并为进一步实现长期就业开辟道路。

部长同时指出，当前这一方案的实际执行程度仍然较低，真正实现长期就业的人数仅占总人数的34.8%。其中，阿克莫拉州、江布尔州、克孜勒奥尔达州和阿拉木图州表现较好。而奇姆肯特市、突厥斯坦州和巴甫洛达尔州则表现不佳。

部长指出，有必要通过更有效的措施，加强上述区域对青年人群的就业保障工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】



