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两周内进入哈国的俄国公民人数超20万
2022 年 10月 4 日 星期二 , 13:15

两周内进入哈国的俄国公民人数超20万

哈通社/阿斯塔纳/10月04日--内务部部长玛拉特·阿赫梅特詹诺夫4日出席政府工作会议后接受媒体采访时，谈及了有关俄国公民入境哈萨克斯坦的最新统计数字。

-自9月21日以来，有多少俄国公民来到哈萨克斯坦？又有多少人离开了？- 一位记者问道。

对此，玛拉特·阿赫梅特詹诺夫表示，从俄罗斯涌向哈萨克斯坦的人流已于昨日开始放缓，并回归正常水平。

-超过20万俄国公民入境我国。到目前为止，其中14.7万人已经离开了。俄方宣布局部动员令后的头几天，哈俄边境确实出现了交通拥堵。但从昨日开始，入境人数恢复了正常。昨天，超 7000名俄国公民入境，近11000 名俄国公民离境。移民形势处在控制中。-玛拉特·阿赫梅特詹诺夫说。

他表示，哈俄边境出入自由，双方对公民过境没有任何限制。

另据数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛表示，自9月21日以来，约7万名俄国公民获得了非居民个人身份识别码。他介绍说，这项措施有助于对哈国境内外国公民活动实施有效监管。个人身份识别码只是个人身份识别工具，并不证明持有人获得了哈国国籍。

【编译：阿遥】


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