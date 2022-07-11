日增新冠确诊再破20万 法国第七波疫情爆发

哈通社/努尔苏丹/7月11日-- 据中新网报道，自6月初以来，奥密克戎变异株BA.4和BA.5在法国加速传播，目前BA.5已经完全取代BA.2成为流行的主要毒株。BA.4和BA.5占据主导后在法国引发第七波疫情，导致相关指标急剧上升，7月5日单日新增确诊感染者再次突破20万例。

法国新任卫生部长弗朗索瓦·布劳恩在部长理事会上表示，«BA.4和BA.5变种已成为主要毒株，导致全法疫情死灰复燃»。在6月29日至7月5日期间，法国平均每天有11.9万例新增感染，与上一周相比增加了80%。然而，由于检测数量有限，法国新冠疫情的实际感染率可能大大高于当前数据。截至6月底，法国每日检测量约为27.2万次，与2021—2022年间冬季的检测水平相差甚远，当时每天检测量在80万—140万之间。

随着感染人数的快速上升，法国医疗体系再次面临压力。根据巴斯德研究所7月7日发布的预测，新冠相关的住院人数将在未来几天进一步增加。预计7月18日每天将有约1700人入院，而目前每日住院人数约为1000人，其中需要重症监护的患者将由目前的每日新增100人攀升至约160人。

法国公共卫生署跟踪新冠病毒变异的负责人贾斯汀·谢弗称：«我们在今年1月的BA.1浪潮中看到了这种情况，即使是致病性不强的变种，从数学上讲，大量感染也会导致大量住院。»法国公共卫生部呼吸道感染和疫苗接种部门负责人伊萨贝尔·巴翰对媒体表示：«加强疫苗接种可预防约80%的严重病例，而且这种保护随着时间的推移是稳定的。»

为了应对新一波疫情，法国继续推动60岁以上人群接种第二剂加强针(第四针)。此外，对于未接种疫苗的护理人员继续维持停职状态。目前，这一部分护理人员比例已非常低，仅为0.53%。

法国科学委员会7月4日还就法国疫情前景发表了意见，警告未来可能出现新的变异新冠病毒和新一波疫情。