新冠疫情：法国单日新增病例超过20万例

哈通社/巴黎/7月7日 —— 据中新网消息，最新公布的疫情数据显示，法国新冠疫情持续反弹，5日单日新增新冠确诊病例超过20万例。专家认为新一波疫情的高峰难以预测。

根据当天发布的官方数据，法国5日单日新增确诊病例206554例，创下3个多月以来单日新增确诊病例新高；法国单日平均新增确诊病例回升至12万例，与前一周相比增长50%。

法国累计确诊病例现为31658727例；累计死亡病例现为149801例，新增死亡病例75例。数据显示，目前在法国传播的新冠病毒变异株奥密克戎毒株进化分支BA.2.12.1、BA.4和BA.5感染病例数已占新增确诊病例数的80%。

法国新任卫生部长布劳恩(Fran?ois Braun)当天在国民议会通报疫情形势时再次强调了相关防疫措施的重要性，指出在“拥挤的地方”必须戴上口罩，“比如在国民议会”。

法国应对疫情的科学委员会主席德尔弗拉西表示，新一波疫情的高峰很难预测，可能出现在本月底，但有很多情况仍是未知的，特别是目前要考虑的相关数据过多；他同时认为奥密克戎毒株进化分支引发的疫情对住院病例的影响目前尚难判断。

科学委员会成员丰塔内进一步解释说，目前法国不同年龄组的人群有不同的感染率及疫苗接种率，面对重症的风险都不同，同时也不清楚是否更容易再次感染奥密克戎毒株进化分支。

科学委员会最新发布的疫情分析报告认为，新一波疫情5月底就已在法国开始，由于民众对疫情产生一定程度的疲劳，当时的病例数可能被低估。报告呼吁保留有效监测病毒传播并保护最脆弱人群的相关措施，同时继续推进疫苗接种，特别是为符合条件的人群提供第四剂疫苗接种。报告支持在边境地区恢复健康通行证制度，认为这一举措与疫情的演变相称。