研究团队估算2050年全球塑料消费量增加七成

哈通社/阿斯塔纳/2月27日-- 据共同社报道，国际研究团队27日公布分析结果称，若日美欧和中国等二十国集团（G20）不采取新措施，2050年塑料消费量将达到2019年的1.7倍，可能招致严重的海洋污染。结果还显示，即便加强禁用部分塑料制品或征税等措施，2050年消费量也将增至2019年的1.2倍。

研究团队敲响警钟称：«目前推进谈判制定的防止塑料污染国际公约中，只要不写入相当有力的对策，海洋污染就无法止步。»

国际智库«Economist Impact»和日本财团组成的联合团队以G20各国塑料消费量和人口等数据为基础，通过计算机建模对3项政策的效果进行估算。分别为（1）禁用部分一次性塑料制品（2）向以石油为原料的塑料制品征税（3）彻底做好要求制品厂商负担废弃物处理等费用的«扩大生产者责任»。

据估算，若不采取新措施，2019年2.61亿吨的消费量到2050年将增至4.51亿吨。即便考虑«采取禁用塑料制品政策的国家将增多»、«推进征税»等各项政策的进展，到2050年消费量也将达到3.25亿吨，增势或难以停歇。

«Economist Impact»一名成员担忧称：«削减以石油为原料的塑料制品对2050年的去碳化目标也很重要，但（正在谈判的）公约可能效力较弱。»并且强调称«应在公约中加入就算产业界反对也要规定产量上限等强有力的内容。»