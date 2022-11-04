教科文组织：众多标志性世界遗产地冰川将在2050年前消失

2022 年 11月 4 日 星期五 , 07:41

2022 年 11月 4 日 星期五 , 07:41

教科文组织：众多标志性世界遗产地冰川将在2050年前消失

哈通社/阿斯塔纳/11月4日--联合国教科文组织周四发布的最新研究显示，世界遗产地的冰川正在加速融化，其中三分之一将在2050年前消失。

联合国教科文组织是在对50个世界遗产的1万8600个冰川进行研究之后发出这项呼吁。

研究表明，由于二氧化碳排放导致的气温升高，这些冰川自2000年以来一直在加速消融。

现存冰川占地球冰川总面积的近10%，其状况反映了全球冰川的整体现状。

名单上融化速度最快的冰川位于中国云南三江并流保护区，其相对于2000年的体量损失达到57.2%。

根据现有数据，非洲所有世界遗产地的冰川将在2050年前消失，包括坦桑尼亚的乞力马扎罗山。

此外，美国黄石国家公园、意大利多洛米蒂山、法国和西班牙的比利牛斯-珀杜山冰川预计也都将在2050年前消失。

报告的结论是，无论如何努力限制温度上升，50个世界遗产地中冰川的三分之一注定要在2050年前消失。但是，如果我们将全球变暖限制在相对于工业化前水平的1.5℃以内，其余三分之二的世界遗产地冰川或能幸免。

-这份报告是对行动的呼吁。只有迅速降低二氧化碳排放水平，才能拯救冰川和依赖它们的特有生物多样性。联合国气候变化大会将在寻求这一问题的解决方案方面发挥关键作用。教科文组织坚定支持各国追寻这一目标。-联合国教科文组织总干事阿祖莱说。