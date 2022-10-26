儿基会：到2050年，全球近乎所有儿童都将受热浪影响

2022 年 10月 26 日 星期三 , 22:54

2022 年 10月 26 日 星期三 , 22:54

儿基会：到2050年，全球近乎所有儿童都将受热浪影响

哈通社/阿斯塔纳/10月26日 —— 据联合国新闻处消息，热浪已成为许多国家无法避免的健康危害。联合国儿童基金会25日警告称，最新数据显示，到2050年，全球近乎所有儿童都将受热浪影响。

儿基会指出，目前全球至少有5亿年轻人受大量热浪的影响，处于气候变化的前线。

据估计，到本世纪中叶，将有超过20亿儿童会经历“更频繁、更持久、更严重”的热浪。

儿基会执行主任拉塞尔 (Catherine Russell) 警告称：

-气候危机是一场儿童权利危机，已经对儿童的生活和未来造成了破坏性影响。

她指出，今年席卷了印度、欧洲和北美的野火和热浪是“气候变化对儿童造成影响的又一个发人深省的例子”。

年轻人面临更大的风险

儿基会在这份题为《当代儿童余生中最冷的一年》的报告中发布最新数据，强调在极端高温天气中，幼儿面临的风险比成年人更大。

因为与成年人相比，幼儿自身调节体温的能力较弱。遭受的热浪越多，儿童出现慢性呼吸道疾病、哮喘和心血管疾病等健康问题的可能性就越大。

儿基会指出，全球迫切需要加大投资，建设儿童的复原力，并调整儿童赖以生存的各项系统，以应对迅速变化的气候所带来的种种挑战。

这与全球平均气温的上升幅度无关，无论是在温室气体排放较低的情况下，全球平均气温相比工业化前的水平上升1.7摄氏度，还是在温室气体排放较高的情况下，全球平均气温上升2.4摄氏度，儿童都将受热浪的影响。

优先事项：保护儿童

儿基会表示，所有国家应将保护儿童免受热浪带来的日益严重的影响作为优先事项，并呼吁“即刻采取显著有效的减排措施，遏制全球变暖，并保护生命”。

儿基会的数据显示，北半球的儿童面临高温热浪加剧的情况最为严重。到2050年，非洲和亚洲近一半的儿童将持续暴露在35摄氏度（95华氏度）以上的极端高温中。

气候活动家兼儿基会亲善大使纳卡特 (Vanessa Nakate) 表示：

-这将对儿童产生灾难性的影响，儿童经历的热浪越频繁、越持久、越严重，对其健康、安全、营养、教育、获得水资源和未来生计的影响就越大。

呼吁加强气候适应

纳卡特强调，非洲之角连续四个雨季缺乏降雨，造成了灾难性的影响，她认为：

-我们本可以预防此类现象，但由于全球在气候变化减缓方面行动太慢，没有为气候适应提供足够的支持，不断有生命在流失。

-儿童对气候变化的影响最小，但却承担着最沉重的代价。-她补充道。

她还指出，非洲的温室气体排放量占全球不到4%，却遭受了气候危机带来的“最残酷的”影响。

儿基会表示：

-几乎没有国家能够幸免于热浪的影响，儿童和年轻人对气候危机的责任最小，各国政府目前的所作所为将决定他们未来的生存情况。