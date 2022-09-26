2022 年 9月 26 日 星期一 , 10:51

埃及将申办2036年夏季奥运会

哈通社/阿斯塔纳/9月26日-- 据环球时报报道，埃及青年和体育部长24日发表声明称，埃及将申办2036年夏季奥运会。据路透社24日报道，在迎接国际奥委会主席巴赫一行到访开罗的招待会上，埃及青年和体育部长表示总统塞西已批准埃及申办2036年夏季奥运会。巴赫表示，埃及的体育运动基础设施能满足举办奥运会的要求。如申奥成功，埃及将成为第一个举办奥运会的阿拉伯国家和非洲国家。

2036年之前的三届夏季奥运会均已确定主办地。2024年、2028年和2032年夏季奥运会将分别在法国巴黎、美国洛杉矶和澳大利亚布里斯班举行。2019年，国际奥委会对申奥程序作了调整，允许多个城市、多地区甚至多国联合申奥，而国际奥委会决定主办地归属的时间也变得更为灵活。目前看，国际奥委会可能在2025年至2029年之间决定2036年夏季奥运会主办地的最终归属。

除埃及外，印度、俄罗斯、西班牙、土耳其和乌克兰等国的城市和地区均曾表达过不同程度的申办意向，德国柏林甚至在和以色列特拉维夫商讨联合申办。不过迄今为止，尚未有任何一方提出正式申请。

此前，埃及首都开罗曾申办2008年夏季奥运会，但并未进入到参与最后角逐的短名单。