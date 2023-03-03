2035年全球将有逾半人口超重或肥胖

哈通社/阿斯塔纳/3月3日 -- 世界肥胖联合会在3月4日«世界肥胖日»前夕警告称，如果不采取任何行动，到了2035年，全球半数以上人口或超过40亿人将超重或肥胖。

世界肥胖联合会（World Obesity Federation）发表报告称，按目前趋势估计，到2035年会增至超过40亿人过重或肥胖。每4人之中有1人是属于肥胖或过重。

报告指出，到了2035年，儿童和青少年的肥胖或过重比率可能比2020年高出一倍，全球肥胖男童可能多达2亿零800万个，女童达1亿7500万个。

而在亚洲和非洲的中低收入国家的增幅预料亦会较大，估计可能是由于较多食用加工食品，以及医疗和食品控制等政策较弱有关。

联合会形容目前的趋势令人忧虑，警告如果情况持续，到2035年，肥胖引发的健康问题将使每年的社会成本增至4兆3200亿美元，占全球国内生产总值的3%。

联合会会长鲍尔呼吁各国政府立即采取行动，防止情况加剧，避免把肥胖造成的医疗、社会和经济成本转嫁给下一代。低收入国家所受的冲击将会更大，鲍尔呼吁各国尽快采取预防措施。

报告将在下个星期提呈给联合国决策人员和成员国。