韩国提出2032年登月 2045年登陆火星

哈通社/阿斯塔纳/11月30日--据中新社报道，当地时间28日，韩国总统尹锡悦公布未来太空经济路线图，提出2032年登陆月球、2045年登陆火星的航天愿景。

尹锡悦28日下午在首尔市出席太空经济路线图宣布仪式。尹锡悦表示，拥有太空愿景的国家将主导今后的世界经济发展，并解决人类面临的诸多课题。

尹锡悦承诺把月球的资源和火星家园留给后人，并提出5年内自主研制出征服月球的运载火箭发动机，到2032年成功登月并开采月球资源。尹锡悦为此提出六大政策方向和扶持方案，分别是月球和火星的探测、跃升为航天强国、培育航天产业、培养航天人才、维护太空安全、主导国际太空协作。

尹锡悦当天表示，将在科学技术信息通信部之下设立«宇宙航空厅»，并亲任国家航天委员会主席。此外，他还表示将把韩美军事同盟发展到宇航层面，扩大与国际社会的太空安全合作。

韩媒分析认为，尹锡悦此次亲自担任国家航天委员会主席，是考虑到国家安全和防卫产业与宇航技术«融为一体»的全球性«技术战争»，并展现其扶持航天产业的决心。不过，针对尹锡悦此次提出的愿景规划，仍有韩国学者认为将登陆火星目标定在2045年过晚，要求政府树立更具挑战性的目标，强势引导太空产业发展壮大。