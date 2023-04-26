联合国秘书长敦促各国重新承诺在2030年最后期限前实现可持续发展目标

哈通社/阿斯塔纳/4月26日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯周二在纽约对各国大使表示，在实现《2030年可持续发展议程》的中期目标方面，世界一半以上的国家落后了。

在发布了可持续发展目标进展报告的特别版时，他警告说，各国在2015年做出的建设更绿色、更公正、更公平的全球未来的集体承诺正处于危险之中。

他说：«除非我们现在就采取行动，否则2030年议程将成为一个本可以存在的世界的墓志铭。»

贫困和饥饿加剧

报告显示，在169项可持续发展目标中，只有12%的目标步入正轨，而在一半的目标上取得的进展都不足。他说，最糟糕的是，有30%以上的目标的进展已经停滞或者倒退。

由于新冠疫情的影响，俄罗斯入侵乌克兰，气候、生物多样性和污染的灾难性«三重危机»，17个可持续发展目标处于不佳状态。

因此，生活在极端贫困中的人数比四年前还要多。饥饿状况也在恶化，现在又回到了2005年的水平，而实现性别平等还要大约300年的时间。其他后果包括创纪录的高不平等水平和日益增加的温室气体排放。

需要根本性的变革

联合国秘书长指出，由于沉重的债务，许多发展中国家无法投资可持续发展目标，而气候融资远低于承诺。他回忆道，富裕国家尚未兑现承诺的每年提供1000亿美元的援助，以及其他气候承诺。

他说：«2030年议程是一个关于正义和平等、包容性、可持续发展、以及为所有人提供人权和尊严的议程。这需要对全球经济组织方式进行根本性的变革。»

他补充道：«可持续发展目标是弥合经济和地缘政治分歧、恢复信任和重建团结的途径。让我们明确一点：没有哪个国家能承受这些目标的失败。»

可持续发展目标激励计划

古特雷斯呼吁制定一项每年至少5000亿美元的可持续发展目标激励计划，并对国际金融架构进行深入改革，这两项都是报告中的关键建议。

可持续发展目标激励计划旨在扩大所有有需要的国家的长期可负担融资，解决债务问题并扩大应急融资——所有这些领域都需要采取行动。

尽管这些措施有助于扭转局势，但他强调，它们不会解决当前不公正和功能失调的全球金融体系的根本问题，这将需要进行深入改革。

惠及所有人的全球化

古特雷斯重申了他对«新的布雷顿森林时刻»的呼吁，1944年设立的布雷顿森林体系首次建立了包括国际货币基金组织在内的国际货币规则。他表示，发展中国家必须在全球金融机构中拥有更大的代表权。

他说：«我们需要一个金融体系，通过将发展中国家的需求置于所有决策的中心，确保全球化的利益惠及所有人。»

可持续发展目标进展报告还包含其他五项重要建议。

承诺与兑现

第一点，呼吁所有联合国会员国通过加强社会契约，引导经济实现绿色转型，从而在国家和国际层面上重新承诺实现可持续发展目标。

第二点，敦促各国政府制定并实现到2027年和2030年减少贫困和不平等的国家基准，这需要关注扩大社会保护和就业，以及教育、性别平等和«数字包容性»等领域。

该报告呼吁所有国家承诺«结束对自然的战争»，敦促各国政府支持《气候行动加速议程》，根据该议程，发达国家领导人承诺实现净零排放，并落实去年12月签署的新的《全球生物多样性框架》。

支持发展

第四点，侧重于政府加强国家机构以及问责制的必要性。古特雷斯表示：«这将需要新的监管框架，以及更强大的公共数字基础设施和数据能力。»

最后一点，他强调，需要为联合国发展体系提供更多的多边支持，并在明年举行的未来峰会上采取果断行动。

可持续发展目标峰会的愿景

世界各国领导人将于今年9月齐聚联合国，参加可持续发展目标峰会。古特雷斯表示，这将是一个真相和清算的时刻，但也必须是一个充满希望的时刻，以启动实现目标的新进程。

秘书长坚称，«可持续发展目标的进展不是图表上的线条»，而是健康的母婴、孩子学习发挥潜力的技能、可再生能源和清洁空气以及其他此类发展成就。

他说：«前方的道路很陡峭，今天的报告就向我们展示了道路有多么崎岖，但这是为了我们所服务的人们必须一起走过的路。»