国际奥委会因气候变化影响推迟2030年冬奥会举办地选举

2022 年 12月 7 日 星期三 , 13:41

哈通社/阿斯塔纳/12月7日--国际奥委会当地时间6日宣布，考虑到气候变化及其对冰雪项目的影响，将推迟2030年冬奥会举办地选举。

中新网援引国际奥委会官网消息报道称，未来冬奥会举办地委员会负责人、国际奥委会委员奥克塔维安·莫拉留在当天国际奥委会执委会会议上围绕未来冬奥会举办地选举作报告时提出了如下挑战与建议：

一是研究显示气候适合举办冬奥会的地区数量有潜在下降趋势；

二是国际冬季单项体育联合会正在围绕调整冬季项目赛历和潜在新项目进行商议；

三是探讨固定冬奥会举办地资格，未来只在有资格的举办地轮转举办冬奥会；

四是为证明气候适合举办冬奥会，申办地要提供一份过去十年里，在冬奥会举办期间平均最低气温低于零摄氏度的证明等。

消息称，该报告引发了关于气候变化、可持续冬季运动及未来机遇与挑战的更广泛讨论，国际奥委会执委会决定给予未来冬奥会举办地委员会更多时间来评估各种因素，从而选出最合适的冬奥会举办地。这也意味着国际奥委会将不会在原计划的2023年第140次全会上选出2030年冬奥会举办地。

国际奥委会表示，有兴趣申办2030年冬奥会的三座城市都已在当天得到通知。

据美联社报道，有意申办的三座城市分别是美国盐湖城、日本札幌和加拿大温哥华。

莫拉留说：«新的、灵活的冬奥会举办地选举方式，旨在使国际奥委会能够迅速有效地应对不断变化的全球环境，为运动员、所有奥运会参与者和整个体育运动带来利益。»