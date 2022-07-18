2022 年 7月 18 日 星期一 13:46

哈萨克斯坦计划在2030年前完成对军工企业的升级

哈通社/努尔苏丹/7月18日 – 哈萨克斯坦武装力量将在2030年前完成对国防军工企业的全面升级。

国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫日前在答复议会议员的质询时指出，国防军工企业是哈萨克斯坦发展军事力量、保障武装部队战备能力和保护国家和经济安全的重要组成部分。

部长表示，根据总统在2021年8月20日签署的总统令，哈萨克斯坦对至2030年的国家安全战略（国家安全领域实施国家政策的主要文件）进行了一些新的修正。

据其介绍，新的国防安全概念中包含了具体的任务和指标，明确了国防工业综合体发展的主要方向、任务目标和实施阶段。

通过对军工企业的更新，哈萨克斯坦共和国的武装部队将能够获得更多的先进军事装备，提升战斗力和战备水平。

国防部长强调，国防安全概念的制定考虑了现代新型国防工业综合体在更新升级方面需要完成的任务和阶段性需求，以及武装部队的具体需要，这将确保武装部队所需的战斗水平和技术准备水平。

他表示相关计划已发送给工业和基础设施发展部，以统筹国防工业企业的规划任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】