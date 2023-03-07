世界银行：到2030年中亚需要200亿美元的绿色能源投资

哈通社/阿斯塔纳/3月7日 – 根据2023 年中亚能源贸易和投资论坛上公布的初步估计，到 2030 年，中亚将需要 200 亿美元的投资用于太阳能、风能、水力发电以及国家和区域电网现代化，以改善贸易和互联互通。

2023 年中亚能源贸易和投资论坛于3月2~3日在伦敦举行。论坛旨在为区域电力交易制定更有效的机制，并确定协调行动以改善区域合作和活动以过渡到碳中和经济。与会者还讨论了能源安全、脱碳和经济增长的挑战。

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯共和国、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦的决策者、国际金融机构和私营部门的代表出席了此次活动。

为期两天的论坛讨论了吸引投资者和降低总体能源成本的方法，强调各国需要加快改革进程以更广泛地使用可再生能源并提高投资者对电力贸易的信任。

世界银行欧洲和中亚基础设施局局长查尔斯·科米尔认为，有了适当的有利环境，中亚可以为其能源部门调动大量资金，使其成为绿色增长引擎。

他强调指出，各国应加强能源部门的治理和透明度，确保财务可行性，同时保持弱势群体的负担能力、扩大区域贸易，并以最低成本和高效的方式开发能源系统以实现目标。

目前中亚国家均已经意识到加强合作的必要性，并已着手实施必要的改革。

世界银行中亚区域主任塔蒂亚娜·普罗斯库里亚科娃认为，建立一个利用多样化能源结构的区域电力市场将促进供应并支持脱碳，促进国内和区域绿色增长，并在中亚创造生产性就业机会，使其在中期达到中等偏上收入水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】