至2030年哈萨克斯坦将在农业领域实施1700个投资项目

哈通社/阿斯塔纳/2月1日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫1日主持召开农工综合体发展问题工作会议。

会议讨论了至2030年农工综合体发展概念中的重要项目。

农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫表示，文件的制定过程中考虑到了未来几年内将影响国内农工综合体领域的全球挑战和世界趋势，以及企业和专家的建议。

该概念的主要任务是将该领域生产率提高2倍，将农产品出口量增加3倍，并实现所有食品至少90%的自给率。

同时，计划将农业固定资本投资额平均增加2.5倍。

具体来说，计划通过补贴种子采购和对种子厂的现代化建设，将小麦生产力提高到20公担/公顷。同时，计划将灌溉面积增加到300万公顷，将矿物肥料施用水平提高至40%。

为了提高土地资源管理的效率和透明度，计划推出农业用地数字平台，实现地块登记流程的自动化，并继续开展闲置土地的查询和将其投入使用相关工作。

该概念框架下，还将开展畜牧业中引入现代育种方法、促进饲料生产、发展牧场基础设施和增加牲畜总数量等工作。

这些措施的有效实施将使出口额增至99亿美元。

总的来说，至2030年计划在所有农业部门实施总价值达4.5万亿坚戈的1700多个投资项目，这将显着增加哈萨克斯坦的出口潜力。

这一概念的实施可以增加国产食品的供应量，并创造约40万个工作岗位。

【编译：阿依波塔】