至2029年哈萨克斯坦中小企业从业者人数将增至470万人

哈通社/阿斯塔纳/1月31日-- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫31日主持召开政府例行工作会议。

会议讨论了“从零开始”改革的实施进展问题。

国家元首在发表的国情咨文中指出了向企业提供系统性支持的重要性。

为最大程度减少企业的行政负担，对所有现有的监管行为进行了综合分析，并发现了一万多个不符合新监管政策的要求。根据对监管行为开展的综合分析结果，制定了强制性要求清单。

将会根据需要对该清单进行审查和调整，即将定期分析和删除不适当、重叠或无效的要求。

根据会议内容，相关部门当前正在采取综合措施使国家监管系统中的风险评估和管理系统自动化，35个领域的该工作已完成，这可以让企业家免受不合理的检查。

-总体而言，“从零开始”这一改革提高了营商环境的监管效率，为创业发展创造了有利条件。 因此，有必要朝这个方向继续共同努力。 政府随时都支持企业的建设性建议。-总理说。

以上工作的有效落实有助于在2029年前将中小企业从业者人数增加到 470 万人，并将国家在经济中的份额减少至14%。

在这方面，总理指出，要确保及时通过相关立法，加快对法律条款进行适当的修订工作，并在今年上半年完成国家监管系统的自动化工作。

【编译：阿依波塔】