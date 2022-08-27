2022 年 8月 27 日 星期六 11:12

经济部长介绍哈萨克斯坦至2027年的社会经济发展预测草案

哈通社/努尔苏丹/8月27日--国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫在27日召开的政府例行工作会议上，介绍了哈萨克斯坦2023-2027年社会经济发展预测草案。

部长表示，根据国际金融组织的一致预测，2022年世界石油价格预计在每桶104.2美元的水平。2023年，世界经济将增长3%。 考虑到外部和内部参数的变化，已经制定了哈萨克斯坦 2023-2027 年经济发展的三种情景。

-在基准情景下，用石油平均价格在每桶 85 美元的水平和美元在 470 坚戈的水平进行了评估。 按照这个情景，国内生产总值年均实际增长3.9%，其中2023年增长4%。-经济部长说。

据其介绍，在乐观的情况下，石油估计价格为每桶110美元，美元汇率为440坚戈，经济年均增长率估计为4.2%。

-在悲观情景下，油价为每桶 60 美元，预计实际 GDP 平均增长 3.5% 。 此外，在所有情景中，预测2023 年的通货膨胀率为 7.5-9.5%，2024 年为 4-5%，2025-2027 年下降至 3-4%。-他说。

【编译：阿依波塔】