政府会议讨论至2026年教育领域发展理念

哈通社/阿斯塔纳/11月1日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫11月1日主持召开政府例行工作会议。

会上就2022~2026年政府教育领域发展理念草案进行了讨论。

根据该文件，至2026年前，哈国所有学前教育机构都将根据 ECERS 方法对教育和培训质量进行评估。

此外，家长们今后将可以根据教育系统«人均融资»原则，选择任何有空位的学前教育机构。

该文件草案还针对性的为实施儿童福祉与福利指数，以及落实交互式地图方案制订了措施。

根据国家元首下达的相关指示，为了保障学校环境的舒适和安全，正在实施《舒适的校园》国家项目。

为了确保向人数较少的低年级学校提供优质教育，正在实施《移动教师》、《强校支援弱校》、《爱心家庭》等项目。

至2025年，全国将按照新的建筑标准，建设可容纳84万学生的新学校。

该文件还计划，为培养年轻人的创业技能，将在包括农村技校在内的教育机构里创建小型创新企业。这将使75%的毕业生在毕业后立即就业创造条件。

教育部在会上指出，目前国内的一流大学正在向研究型大学转变，国外知名大学的分支机构也将增加。到2026年，本科生奖学金规模将增加2倍，本科生和博士生增加1.5倍以上。

【编译：木合塔尔·木拉提】