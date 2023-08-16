哈萨克斯坦申办2026/27年欧洲杯

哈通社/阿斯塔纳/8月16日 —— 哈萨克斯坦足协（KFF）主席阿德列特·巴尔缅库洛夫16日表示，哈萨克斯坦为举办2026/24赛季U19欧洲杯提交了申请。

据他介绍，哈足协与国际足联（FIFA）和欧足联（UEFA）之间的合作潜力巨大。2022年，U19女足欧洲杯资格赛在阿拉木图成功举行。

- 这充分证明我国有能力组织高水平的国际足球比赛。此外，我们正在积极努力巩固在世界足坛上的地位。我们已提交申请，在阿拉木图和奇姆肯特举办2026/27赛季U19欧洲杯。结果预计今年9月份揭晓。-巴尔缅库洛夫说。

哈足协主席表示，在欧足联提供的西班牙专家胡安·费尔南德斯·马林的支持下，哈萨克斯坦对足球运动仲裁体系进行了一系列改革。

巴尔缅库洛夫称，哈萨克斯坦专家已成为欧足联各委员会的成员。

-成功合作的另一个亮点是我国代表参与欧足联各个委员会的工作。哈萨克斯坦专家已成为欧足联国家协会、五人制足球和沙滩足球委员会、公平竞赛和社会责任委员会、体育场安全委员会、球员身份委员会、转会和比赛经纪人委员会的成员。 另外，哈足协第一副主席沃勒贾斯·阿布拉耶夫被任命为曼城与塞维利亚之间的欧洲超级杯决赛欧足联代表。该组织对哈萨克斯坦的信心、社会和教育项目层面的合作使我国能够积极参与欧洲足球层面的决策。-他说。

【编译：小穆】